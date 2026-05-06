Расчёты ПВО сбили 46 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО с 08:00 до 21:00 мск 6 мая перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Ранее Life.ru сообщал, что расчёты ПВО за ночь уничтожили 53 украинских дрона над территорией России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

