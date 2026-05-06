За падение ребенка в Дубовской школе прокуратура отсудила 70 тысяч

Ребенок получит моральную компенсацию, так как при падении на скользком полу он сломал руку.

Отсудить моральную компенсацию ребенку, получившему травму при падении в школе, помогла отсудить прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

К правоохранителям с просьбой о помощи обратилась мать пострадавшего ребенка. Еще в сентябре 2025 года ее 11-летний сын не удержался на скользком полу в коридоре у школьного спортзала и упал. А при падении мальчик сломал правую руку, что квалифицировано экспертами как вред здоровью средней тяжести.

По итогам ведомственной проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации в пользу ребенка. Суд встал на сторону ребенка и обязал взыскать с виновных 70 тысяч рублей.

А ранее прокуратура вступилась за жителей многоквартирных домов Урюпинска, у которых пропала горячая вода в квартирах и школах.