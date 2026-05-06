Гладков: ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области

Накануне ВСУ также нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела ранения получили пять мирных жителей. Среди пострадавших есть ребёнок. После удара в посёлке начались возгорания. Также были повреждены многоквартирный дом и частные жилые дома. Кроме того, в Белгородской области FPV-дрон атаковал трактор, который работал в поле. Тракторист получил смертельные ранения и погиб на месте.