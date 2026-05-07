Казахстанец скончался после укуса клеща

Эпидемиологи предупреждают, что после укуса иксодового клеща начинается 14-дневный инкубационный период. Человек может не заметить укуса, а затем спутать болезнь с гриппом или ОРВИ, так как появляются симптомы, такие как высокая температура. Однако именно она должна стать поводом для обращения к врачам.