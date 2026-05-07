Казахстанец скончался после укуса клеща

Житель Шуского района скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки
По данным телеканала, житель Шуского района скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки. У него была ферма со скотом, и после укуса клеща он не сразу обратился за медицинской помощью. Эпидемиологи подтверждают, что опасные насекомые активизировались.
Переносчики клещей
Переносчиками клещей чаще всего становятся животные, особенно бараны. На одной особи может находиться свыше 100 кровососущих насекомых. Если среди них окажется один с конго-крымской лихорадкой, то хозяин животного также может заразиться.
Пастухи в опасности
С началом сезона клещей пастухи региона буквально потеряли покой. Они целыми днями ходят со скотом по полям и постоянно проверяют каждую голову на наличие кровососущих. Особую тревогу вызывает то, что в регионе есть природные очаги клещей с конго-крымской геморрагической лихорадкой, которые обнаружены в шести районах области и в Таразе.
Разведкой было собрано порядка 27 тысяч клещей. Из 2500 отобранных проб у 150 был обнаружен опасный вирус. В результате в 42 из 350 населённых пунктов региона уже проводится активная обработка местности.
Инкубационный период и симптомы
Эпидемиологи предупреждают, что после укуса иксодового клеща начинается 14-дневный инкубационный период. Человек может не заметить укуса, а затем спутать болезнь с гриппом или ОРВИ, так как появляются симптомы, такие как высокая температура. Однако именно она должна стать поводом для обращения к врачам.
«При первых симптомах необходимо сразу же начинать лечение. Специфического лечения или вакцинации от КГЛ нет. Только своевременная диагностика и лечение могут спасти жизнь», — пояснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Нелли Муликова.
Меры предосторожности
Специалисты отмечают, что травить клещей повсеместно нет смысла, так как большинство из них в регионе практически безобидны. Согласно статистике, из около 300 укушенных в этом году опасная инфекция была подтверждена только у одного человека — посмертно.