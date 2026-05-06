В Ростовской области главврача больницы осудили за злоупотребления полномочиями

На Дону экс-главврач получил срок за злоупотребление полномочиями при закупке лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего главного врача одной из больниц осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, экс-главврач направил более 6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на препараты для онкологических больных, на покупку других лекарств.

По итогам разбирательства подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, ему на два года запретили занимать управленческие должности в медицинских организациях. Также взыскали имущественный вред, сумма составила более 6 млн рублей.

