Мигрант в Брянске избил полицейских из-за нежелания уезжать из России

Иностранный гражданин, не желая покидать территорию России, оказал сопротивление при помещении в центр. Он падал на пол, цеплялся за решетку и пытался сбежать, а также нанес несколько ударов трем правоохранителям. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.