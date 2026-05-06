Мигрант в Брянске избил полицейских из-за нежелания уезжать из России

Брянский суд приговорил мигранта к одному году и восьми месяцам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел после того, как мужчину поместили в Центр временного содержания иностранцев. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе инстанции.
Иностранный гражданин, не желая покидать территорию России, оказал сопротивление при помещении в центр. Он падал на пол, цеплялся за решетку и пытался сбежать, а также нанес несколько ударов трем правоохранителям. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.
— Адвокат просил вынести оправдательный приговор, ссылаясь на то, что действия его подзащитного носили неосторожный характер. Брянский областной суд признал доводы жалобы несостоятельными, поскольку осужденный осознавал преступный характер своих действий и наносил удары умышленно, — передает официальная страница Брянского областного суда в VK.
Ранее гражданина Узбекистана в Туле принудительно выдворили из России после того, как тот оставил неоднозначный отзыв на женскую юбку из экокожи на маркетплейсе Wildberries.