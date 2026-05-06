В Японии медведь напал на мужчину недалеко от начальной школы

Нападение произошло утром 5 мая в городе Юрихондзё. По информации полиции, около половины девятого утра 40-летний местный житель проверял своё рисовое поле, когда на него выскочил медведь длиной около метра. Зверь поцарапал мужчине лицо и руку. После нападения пострадавший смог уехать на машине и добрался до ближайшего магазина, где попросил вызвать скорую помощь. Сотрудница магазина рассказала, что сначала подумала, будто мужчине просто стало плохо, но увидела кровь на лице, раны на теле и порванную одежду.