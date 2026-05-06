Минздрав Мордовии рассказал о травмах пострадавших в ДТП с автобусом

13 пассажиров опрокинувшегося автобуса получили лёгкие травмы. Видео © МАКС / МВД по Республике Мордовия.
ДТП произошло в среду в 18:40 на дороге «Саранск — Напольная Тавла». По данным ГИБДД Мордовии, рейсовый автобус опрокинулся. После аварии за медпомощью обратились 13 человек.
Медики осмотрели пострадавших на месте. Им оказали помощь бригады скорой. Затем пациентов направили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу.
Всего в салоне находились 20 человек, включая водителя и кондуктора.
