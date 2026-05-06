Сотрудника СБУ задержали за схему с бронированием от мобилизации

А ранее на Украине начали расследование дела о крупном мошенничестве, в результате которого 75-летняя народная артистка лишилась более $130 тысяч. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником Службы безопасности Украины и заявил, что её подозревают в государственной измене. Он сказал, что её сбережения нужно проверить. Правоохранители выяснили, кто звонил: это был 36-летний житель Сумской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога примерно в $75 тысяч.