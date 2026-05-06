Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трофимов: В Чебоксарах работы после атак ВСУ идут нон-стоп

По словам главы Чебоксар Станислава Трофимова, в городе ведётся восстановление ЛЭП и подземного перехода, повреждённых при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Сейчас в Чебоксарах восстанавливают подземный переход у МТВ-центра, чинят повреждённые линии электропередачи и уже взялись за крышу на проспекте Ивана Яковлева. Также продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора с пострадавших территорий. Задача властей — как можно быстрее вернуть людям тепло и комфорт.

«В эти дни наш город живёт в едином порыве взаимопомощи и сострадания. Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту — специалисты и городские службы работают в режиме “нон-стоп”, чтобы как можно скорее убрать следы вчерашних событий и вернуть Чебоксарам их привычный вид», — отметил глава города.

Напомним, украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше