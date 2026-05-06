Эксперт Хрипунова раскрыла схемы обмана мошенников в домовых чатах

Мошенники в домовых чатах используют две основные схемы обмана в домовых чатах. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщила эксперт Алла Хрипунова.
Она отметила, что мошенник под видом соседа может добавиться в домой чат. Затем он предлагает что-то купить. После перечисления денег товар или услуга не передаются покупателю, а злоумышленник исчезает.
Хрипунова рекомендовала перед финансовой операцией собирать максимум информации о собеседнике, включая личные расспросы.
Эксперт отметила, что второй способ заключается в создании фейкового домового чата. Мошенники добавляют туда жильцов без их согласия. Там злоумышленники занимаются сбором данных для дальнейшего использования.
Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья.