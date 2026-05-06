Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Хрипунова раскрыла схемы обмана мошенников в домовых чатах

Эксперт Алла Хрипунова назвала 2 схемы обмана с использованием домовых чатов.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники в домовых чатах используют две основные схемы обмана в домовых чатах. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщила эксперт Алла Хрипунова.

Она отметила, что мошенник под видом соседа может добавиться в домой чат. Затем он предлагает что-то купить. После перечисления денег товар или услуга не передаются покупателю, а злоумышленник исчезает.

Хрипунова рекомендовала перед финансовой операцией собирать максимум информации о собеседнике, включая личные расспросы.

Эксперт отметила, что второй способ заключается в создании фейкового домового чата. Мошенники добавляют туда жильцов без их согласия. Там злоумышленники занимаются сбором данных для дальнейшего использования.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья.