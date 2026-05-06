В Мордовии произошло ДТП с автобусом, пострадали 14 человек

Накануне случилась авария на улице Большая Дорогомиловская в Москве, в результате чего погибла актриса Ксения Добромилова. Накануне девушка объявила фотоохоту для мотоциклистов, чтобы те проезжали мимо нее. Тогда мотоциклист, рядом с ней выполняя трюк, поднял байк на дыбы. Когда водитель возвращал мотоцикл в обычное состояние, при ударе переднего колеса об асфальт мотоцикл качнуло в сторону Ксении. Девушку сбило с ног и на 10 м. инерцией удара протащило по асфальту. Она скончалась, мотоциклиста задержали.