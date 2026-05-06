В Мордовии произошло ДТП с автобусом, пострадали 14 человек

В Мордовии произошло ДТП с автобусом. 14 пострадавших в результате аварии получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
В среду вечером в 18:40 по мск на трассе Саранск — Напольная Тавла произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором ехали 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим.
«Всем оказана медицинская помощь на месте бригадами скорой медицинской помощи, далее пациенты направлены в Мордовскую республиканскую клиническую больницу», — добавили в местном Минздраве.
Накануне случилась авария на улице Большая Дорогомиловская в Москве, в результате чего погибла актриса Ксения Добромилова. Накануне девушка объявила фотоохоту для мотоциклистов, чтобы те проезжали мимо нее. Тогда мотоциклист, рядом с ней выполняя трюк, поднял байк на дыбы. Когда водитель возвращал мотоцикл в обычное состояние, при ударе переднего колеса об асфальт мотоцикл качнуло в сторону Ксении. Девушку сбило с ног и на 10 м. инерцией удара протащило по асфальту. Она скончалась, мотоциклиста задержали.