Разбитая Ferrari репера Navai не состояла на учёте ГИБДД

Напомним, 5 мая музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил Life.ru, что не гнал и ехал примерно 60−65 км/ч, а Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Спорткар оценивается в сумму до 66 миллионов рублей. Цена варьируется от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов — в Москве. Ferrari 488 — двухместное купе, которое выпускалось с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил.