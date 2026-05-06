Учителя, обвиняемого в развратных действиях, поймали через год после побега

В Краснодаре задержали 23-летнего учителя из Череповца, сбежавшего из-под ареста после обвинения в совершении развратных действий в отношении учеников. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
В марте 2025 года меру пресечения педагогу изменили с заключения под стражу на домашний арест. Однако в конце июля он покинул место жительства и скрылся, после чего был объявлен в розыск. Производство по делу приостановили.
В настоящее время подсудимого задержали в Краснодаре и поместили в следственный изолятор.
— После этапирования подсудимого в следственный изолятор г. Череповца судом будет решаться вопрос о возобновлении производства по делу, — говорится в сообщении.
