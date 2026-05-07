В Москве задержали адвоката Александра Карабанова

«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил собеседник агентства. Он не привел иных подробностей дела. В самой адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» данную информацию ТАСС прокомментировать не смогли.
Карабанов 10 лет проработал в органах следствия МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции.
Осенью 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве. Среди клиентов также были владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, семья Жанны Фриске.