В Москве задержали адвоката Александра Карабанова

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты подозреваемого.

Источник: РИА "Новости"

«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил собеседник агентства. Он не привел иных подробностей дела. В самой адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» данную информацию ТАСС прокомментировать не смогли.

Карабанов 10 лет проработал в органах следствия МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции.

Осенью 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве. Среди клиентов также были владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, семья Жанны Фриске.

СК