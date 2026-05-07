Мать погибшей Добромиловой рассказала, что дочь предчувствовала трагедию

Как уточнила мать, разговор касался обычных жизненных планов, включая свадьбу. Женщина в шутливой форме напомнила дочери, что хотела бы присутствовать на торжестве. В ответ Ксения сказала, что до этого события «ещё нужно дожить».
«Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что-то предчувствовала и предвидела, не знаю», — сказала она.
Напомним, накануне под колёсами мотоцикла во время съёмки погибла участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова. Она устроила «фотоохоту» на байкеров на Большой Дорогомиловской. В какой-то момент один из мотоциклов въехал прямо в неё. Водителем байка оказался 32-летний Максим З.
