Суд отклонил жалобу студента, осуждённого за подготовку поджога военкомата

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум жителям Курганской области. Фигурантам дела всего по 16 лет. По версии следствия, в октябре 2025-го подростки нашли «работу» через Telegram. Неустановленный куратор пообещал им 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Деньги оказались сильнее доверия. Школьники вступили в сговор и совершили поджог на территории областного центра. Теперь их ждёт суд.