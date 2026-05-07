На Украине суд оправдал нардепа Николаенко, насмерть сбившего девушку-сироту

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в Житомирской области. По материалам дела, девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте. Согласно решению суда, сторона обвинения не смогла доказать, что превышение скорости водителем (140−150 км/ч при разрешённых 110) стало причиной наезда, а также что у водителя была реальная возможность избежать столкновения. В связи с этим депутат был оправдан.