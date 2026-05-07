В Москве задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве

Ранее в доход государства было обращено имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идёт об акциях, которые ему принадлежали, а также о ценных бумагах экс-гендиректора предприятия Максима Басова и других аффилированных лиц — иск Генпрокуратуры удовлетворён частично. Напомним, Генпрокуратура считает, что Мошкович, занимая кресло сенатора, наживался за счёт коррупционных схем: он переоформил основные активы на родственников.