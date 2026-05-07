Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Москве, его госпитализировали

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 2-го этажа жилого дома в Землянском переулке выпал 4-летний мальчик. Ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в момент происшествия взрослых в комнате не было. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.
Ранее в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чудом выжил после падения из окна на четвертом этаже. Бабушка пошла готовить на кухню, ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу.
Как сообщал KP.RU, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке столицы. По данным прокуратуры, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых в комнате, где было открыто окно.