Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве

Следователи задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 6 мая, ТАСС сообщил представитель защиты подозреваемого.

По словам собеседника агентства, Карабанова допрашивают представители СК. Иных подробностей дела он не привел. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» информацию прокомментировать не смогли.

Карабанов 10 лет проработал в органах следствия МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, а осенью 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве. Среди его клиентов также были владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван и семья Жанны Фриске, говорится в сообщении.

Ранее за мошенничество в особо крупном размере задержали двоих руководителей коммерческих фирм. Они похитили 460 миллионов рублей при заключении договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.