Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Москве

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, опершись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован. Об этом в среду, 6 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, опершись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован. Об этом в среду, 6 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 2-го этажа жилого дома в Землянском переулке выпал 4-летний мальчик. Ребенок госпитализирован, — рассказала Нефедова.

Инцидент произошел в Землянском переулке. По предварительным данным, взрослых в момент происшествия в комнате не было. Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки.

Прокуратура призвала родителей не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном и напомнила, что москитная сетка не убережет ребенка от падения.

4 мая девушка выпала из окна жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. Она скончалась от полученных травм.