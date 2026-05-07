Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Москве

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, опершись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован. Об этом в среду, 6 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Инцидент произошел в Землянском переулке. По предварительным данным, взрослых в момент происшествия в комнате не было. Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки.
Прокуратура призвала родителей не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном и напомнила, что москитная сетка не убережет ребенка от падения.
4 мая девушка выпала из окна жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. Она скончалась от полученных травм.