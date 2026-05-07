Сценарии обмана к 9 мая: от билетов на Парад Победы до сборов на подарки ветеранам

Мошенники в преддверии Дня Победы разработали сразу несколько сценариев обмана. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», одна из схем нацелена на россиян, вне зависимости от их возраста: аферисты предлагают желающим места на Парад Победы. В отправляемом сообщении содержится ссылка, якобы для бронирования, однако на самом деле жертва переходит на сайт, откуда на устройство устанавливается вирусная программа.
Еще один сценарий касается «потерянной награды ветерана». В этом случае злоумышленники обращаются от лица волонтеров «Поискового движения России», сообщают о якобы найденной медали пропавшего без вести родственника. Подтвердить родство предлагается на «архивном сайте» — ввести код из смс. Однако это влечет кражу доступа к личному кабинету на Госуслугах.
Помимо этого, злоумышленники организуют сборы «на подарки ветеранам», а самим ветеранам предлагают специальные выплаты к 9 мая.
В случае с подготовкой к празднованию Дня Победы звонят мошенники по большей части гражданам старшего возраста. Факты телефонного мошенничества регистрируют в том числе и в Хабаровском крае. Так, например, в ОМВД России по Советско-Гаванскому району также предупредили о тематических активных схемах.
— Злоумышленники звонят пенсионеру с неизвестного номера и представляются сотрудниками администрации, соцзащиты или ветеранских организаций. Они эмоционально сообщают о том, что человеку «положена медаль в честь празднования 81-й годовщины Победы», или о назначенной «единовременной выплате к 9 Мая», или о том, что «администрация города вручает ветеранам персональный подарок и денежный сертификат». Затем жертву просят продиктовать код из смс якобы для записи на торжественное вручение, либо предлагают перевести «комиссию за доставку» или «налог на получение выплаты» на карту злоумышленников, — предупреждают в ведомстве.
На самом деле ни медали, ни выплаты не требуют оплаты и называть код из смс для их получения не нужно. Все социальные выплаты и награды оформляются только при личном обращении в МФЦ, Социальный фонд или администрацию. Также они приходят автоматически без дополнительных звонков.
— Если человеку поступил подобный звонок, нужно сразу же завершить разговор и не поддаваться на уговоры, эмоциональное давление. Следует перезвонить родственникам или в администрацию по официальному номеру, указанному на сайте муниципалитета, также о попытке мошенничества нужно сообщить в полицию по телефону 102 или 112, — предупреждают жителей региона. — Обязательно нужно предупредить пожилых родственников, что никому нельзя называть ПИН-код, CVV карты, пароль из смс, push-уведомления Госуслуг и прочее. Ведь администрация и госорганы никогда не запрашивают по телефону конфиденциальные сведения и не просят переводить деньги для получения выплаты.