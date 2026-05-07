Сценарии обмана к 9 мая: от билетов на Парад Победы до сборов на подарки ветеранам

— Если человеку поступил подобный звонок, нужно сразу же завершить разговор и не поддаваться на уговоры, эмоциональное давление. Следует перезвонить родственникам или в администрацию по официальному номеру, указанному на сайте муниципалитета, также о попытке мошенничества нужно сообщить в полицию по телефону 102 или 112, — предупреждают жителей региона. — Обязательно нужно предупредить пожилых родственников, что никому нельзя называть ПИН-код, CVV карты, пароль из смс, push-уведомления Госуслуг и прочее. Ведь администрация и госорганы никогда не запрашивают по телефону конфиденциальные сведения и не просят переводить деньги для получения выплаты.