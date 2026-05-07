Над Брянском прогремели взрывы, работают расчёты ПВО

Ранее украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в пяти округах Белгородской области. Пострадавших нет. Однако в Грайворонском округе в селе Гора-Подол после удара дрона загорелась крыша частного дома. В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке дороги Головчино — Красиво. Повреждения зафиксировали в сёлах Дмитриевка, Новая Таволжанка, Верхнеберезово, а также в Ясных Зорях, Бочковке, Акулиновке, посёлке Борисовка и Сергиевке.