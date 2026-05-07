Shot: Над Брянском прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела над Брянском и областью. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, взрывы гремят уже около 20 минут. Всего было слышно не менее пяти-семи громких звуков в разных частях города. Несколько взрывов также раздались в пригороде. Местные жители сообщают о гуле мотора в небе и вспышках. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
5 мая украинский беспилотник атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.
6 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по зданию администрации Энергодара и жилой застройке. Соответствующие атаки произошли в период объявленного Киевом «перемирия». Запорожская АЭС ударам не подвергалась.