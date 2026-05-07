Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»

Задержание адвоката Александра Карабанова, вероятно, связано с резонансным уголовным делом в отношении руководства агрохолдинга «Русагро». Об этом говорится в публикации Mash.

Источник: Life.ru

Напомним, что основатель компании Вадим Мошкович и её генеральный директор Максим Басов были арестованы в конце марта 2025 года. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

5 мая суд наложил арест на акции «Русагро», принадлежащие фигурантам дела и их родственникам. Кроме того, у Мошковича и Басова изъято 29,3 миллиона рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. На их банковских счетах обнаружены 10,2 миллиарда и 3,7 миллиарда рублей. Ранее Мещанский суд уже арестовал 50 миллиардов рублей самой компании.

Напомним, ранее стало известно о задержании адвоката Александра Карабанова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сейчас юриста допрашивают представители СК. Других подробностей пока не приводится. Осенью 2017-го Карабанов представлял интересы бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле Москвы. В разное время его клиентами также были владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, семья Жанны Фриске.

Биография Вадима Мошковича
Филантроп, предприниматель и основатель «Русагро», в прошлом сенатор — олигарх Вадим Мошкович всего год назад занял 55 место в топе Forbes. А сегодня его обвиняют в мошенничестве: рассказываем о ключевых вехах биографии бизнесмена.
