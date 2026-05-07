Началась атака БПЛА на Ростовскую область, над Таганрогом гремят взрывы

Ростовскую область вслед за Брянской начали атаковать беспилотники ВСУ. Над Таганрогом гремят взрывы, сообщает SHOT, ссылаясь на местных жителей.

По их словам, за 15 минут в небе над городом прозвучали не менее пяти громких хлопков.

«ПВО уничтожает украинские дроны-камикадзе», — говорится в публикации.

В 1.57 по московскому времени мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей об угрозе атаки беспилотников и опубликовала памятку о том, как вести себя во время налета.

В 2.11 мск она сообщила, что над городом работают силы противовоздушной обороны.

«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — обратилась к горожанам Камбулова.

Напомним, немногим ранее БПЛА появились в небе над Брянском. Очевидцы также сообщали о взрывах и вспышках в небе в момент работы ПВО.

