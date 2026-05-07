Хабаровчанин сжёг контейнерную площадку для мусора и погрозил камере кулаком

В Хабаровске горожанин сжёг контейнерную площадку для мусора, угрожая кулаком камере видеонаблюдения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошёл во дворе на Матвеевском шоссе, 13. В ночное время горожанин приблизился к мусорным контейнерам и поджег мусор. Его действия попали на запись камеры, которой поджигатель погрозил кулаком. Контейнерная площадка полностью сгорела.
Как отмечает региональный оператор по обращению с ТКО в Хабаровске и районе имени Лазо «Регстройком», контейнерная площадка в этом дворе всегда быстро заполняется, хотя отходы вывозят несколько раз в неделю:
— Отсек под КГО не пустует никогда. Предприниматели заполняют его за считанные часы.
Полиция ищет поджигателя.
— Участковыми уполномоченными проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента и личность мужчины. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровску.
