Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву

В ночь с 6 на 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин, добавив, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Также незадолго до этого стало известно о серии взрывов, прозвучавшей в небе над Таганрогом в Ростовской области. Согласно предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Как сообщают местные жители, в течение 15 минут в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов. Также активность сил ПВО зафиксирована в Брянской области, где в течение 20 минут прозвучало от пяти до семи взрывов. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

