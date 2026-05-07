Экс-глава Елизово получил восемь лет за растрату 69 участков и взятки

Суд признал экс-главу администрации Елизовского городского поселения виновным в растрате 69 муниципальных участков, превышении полномочий и получении взяток на общую сумму более 199 миллионов рублей. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Речь идет о Владиславе Масло, который занимал должность главы Елизово с 2021 по 2024 год. Вместе с ним по делу проходят его заместитель, руководители управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений и контрольно-счетной палаты. Чиновники создали организованную группу для хищения муниципальных земель.

Для сокрытия махинаций участкам присваивали фиктивный вид разрешенного использования — «ведение огородничества», что многократно занижало выкупную цену. Затем наделы переводились в категорию «для индивидуального жилищного строительства» и продавались по рыночной стоимости.

— С 2022 по 2024 год глава администрации Елизовского городского поселения, его заместитель и руководители управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты создали организованную группу для хищения муниципальных земель путем их неконкурентного отчуждения в пользу третьих лиц, — говорится в сообщении.

Суд назначил Масло восемь лет колонии строгого режима, штраф в 500 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности на 10 лет. С него также взыскали почти 199 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Дела остальных фигурантов находятся в суде.

Ранее мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали вместе с двумя заместителями по подозрению в коррупции и превышении полномочий. «Вечерняя Москва» узнала детали биографии Мавлиева и разобралась, в чем конкретно его подозревают.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше