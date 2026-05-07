Начальника участка в Приморье оштрафовали после падения двух женщин в траншею

В марте две жительницы Михайловского округа в темное время суток проходили мимо места раскопок. Освещения и ограждения там не было, женщины упали в траншею и получили повреждения, отнесенные к категории тяжкого вреда здоровью. Суд установил, что руководитель участка при проведении аварийных работ не обеспечил выполнение требований безопасности, что и привело к травмам прохожих.