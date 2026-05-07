Собянин: Два летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 7 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано два беспилотника (БПЛА).
— ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.
6 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО ликвидировали за ночь 53 украинских беспилотника над российскими регионами.
5 мая украинский беспилотник атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.
Кроме того, 6 мая в результате удара дронов ВСУ по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.