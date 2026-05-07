Убийство девушки наркоманами в 2000 году раскрыто во Владивостоке

Девушка приехала во Владивосток из Благовещенска, чтобы приобрести автомобиль. Иномарку по выгодной цене ей предложили двое местных жителей, с которыми покупательница была в доверительных отношениях. Девушка передала им деньги и некоторое время каталась с приятелями в купленном автомобиле по городу и его окрестностям.
Но в действительности мужчины не имели намерения продать знакомой автомобиль. Являясь наркозависимыми лицами, они хотели присвоить деньги девушки и «обкатывали» с ней покупку, чтобы присмотреть безлюдное место для совершения преступления.
Выбор пал на золоотвал ТЭЦ-2. Остановившись возле него, компания вышла из машины, и наркоманы оглушили девушку ударом тупого предмета по голове, предположительно, её ударили лопатой. Затем потерпевшую задушили, накинув ей на шею верёвку, и спрятали тело в золоотвале.
В ходе расследования убийства мужчины в деле фигурировали, но подозрения с них сняли, так как они давали ложные показания. Но в ходе возобновления расследования были получены важные показания нового свидетеля, которые позволили предъявить подозреваемым неопровержимые улики, и мужчины признались в совершённом преступлении, подкрепив показания с помощью криминалистического манекена на месте убийства. В раскрытии преступления приморским следователям помогали сотрудники полиции и Криминалистического центра СК РФ.
Фигурантам предъявлены обвинения в убийстве, совершённом по предварительному сговору в корыстных целях (пункты «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемые заключены под стражу.