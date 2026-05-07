Бывшего главу города на Камчатке приговорили к 8 годам колонии

Суд Камчатского края приговорил бывшего главу города Елизово Владислава Масло к восьми годам колонии строгого режима по делу о растрае и получении взяток. Суд также обязал Владислава Масло выплатить штраф в 500 тыс. руб. и запретил занимать государственные должности на 10 лет.

На момент ареста Владислав Масло занимал пост первого замглавы Петропавловска-Камчатского. Как сообщает региональное отделение СКР, с 2022 по 2024 год Масло возглавлял организованную группу, в которую входили руководители профильных управлений администрации и председатель контрольно-счетной палаты.

Фигуранты присваивали участкам фиктивный статус «для огородничества», что позволяло занизить их выкупную стоимость. После оформления земли ее переводили в категорию для индивидуального жилищного строительства и перепродавали по рыночной цене. Всего из собственности города было украдено 69 участков, а ущерб государству составил около 199 млн руб.

Кроме махинаций с землей, члены группы наладили канал получения взяток. За беспрепятственное оформление документов чиновники получили до 3,5 млн руб.

