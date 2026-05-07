Жертвами атаки БПЛА на Брянск стали 13 человек, включая ребенка

Украинские беспилотники атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
— Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям, — говорится в сообщении.
По его словам, удар пришелся по жилым домам и мирным жителям в Бежицком районе города. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Незадолго до этого серия взрывов прогремела над Брянском и областью. Как рассказали очевидцы, всего было слышно не менее пяти-семи громких звуков в разных частях города.