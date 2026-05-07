Из-за короткого замыкания в СНТ в Красноярске случился пожар

В СНТ «Победа» в Красноярске загорелась баня. Позже огонь уничтожил пристроенную к ней хозпостройку, две беседки и повредил стены жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 300 «квадратов». Предварительно известно, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в электроприборе.