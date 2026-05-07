Мужчину арестовали за хранение 33 рогов краснокнижного сайгака в Приморье

Ценные дериваты нашли и изъяли сотрудники пограничной службы.

Источник: Комсомольская правда

В Дальнереченске отправили под стражу местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном обороте дериватов. Крупную партию запрещенного товара нашли правоохранители. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По версии следствия, мужчина приобрел 33 рога сайгака — эти животные занесены в Красную книгу России. Он незаконно держал ценные части на территории города. В сентябре 2025 года дериваты нашли и изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 12 суток», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства. Мужчине предстоит ответить перед законом за незаконное хранение частей и производных особо ценных диких животных.