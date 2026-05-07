Собянин сообщил о третьем вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидирован еще один украинский беспилотник. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.
Незадолго до этого стало известно, что украинские беспилотники атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
6 мая в Министерстве здравоохранения Чувашии сообщили, что количество раненых в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до 37.
5 мая ВСУ попытались атаковать беспилотниками КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области.