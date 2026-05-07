В Новосибирске водитель погиб при попытке скрыться от полиции

Информация об автомобиле «Мазда», за рулём которого предположительно находился пьяный гражданин, поступила в полк ДПС от очевидцев. Данные незамедлительно передали наружным нарядам, и вскоре один из экипажей обнаружил указанную иномарку на улице Кирова. Заметив автоинспекторов, водитель развернулся с нарушением правил и направился по улице Восход в сторону Октябрьского моста. Полицейские проследовали за ним и с помощью светосигнальной громкоговорящей установки остановили автомобиль перед пересечением с улицей Зыряновской.
Однако во время проверки документов мужчина проигнорировал требования сотрудников полиции и вновь попытался скрыться. За ним было организовано преследование. Уходя от погони, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора.
Позже водитель «Мазды» допустил столкновение со встречным автомобилем. От полученных травм он скончался. Другие участники происшествия за медицинской помощью на данный момент не обращались.