Shot: Более пяти взрывов прогремело над Тулой

Жители Тулы сообщили, что слышали более пяти взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, начиная с 02:40 ночи взрывы раздавались в южной и юго-западной частях города, а также в районе Алексина. ПВО уничтожает украинские дроны. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
Незадолго до этого стало известно, что украинские беспилотники атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
6 мая в результате удара дронов ВСУ по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.