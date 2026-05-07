Водитель мопеда без номеров разбился насмерть в ДТП во Владивостоке

В Ленинском районе Владивостока ночью 7 мая погиб 22-летний водитель мопеда — авария произошла около 00:42 в районе дома № 22 по улице Адмирала Юмашева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По предварительным данным, молодой человек на мопеде Yamaha без госномеров ехал со стороны улицы Луговая в направлении Нейбута. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Aqua. От полученных травм водитель мопеда скончался — повреждения оказались не совместимыми с жизнью.
«По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека, назначено проведение ряда исследований», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Инспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, не совершать опасных маневров и помнить, что ДТП с участием двухколесного транспорта часто заканчиваются тяжелыми травмами и гибелью людей. Проверка по факту трагедии продолжается.