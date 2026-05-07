Обвиняемая по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признала вину

Ранее дело о о хищении денег у участников СВО в Шереметьево было направлено в суд. На территории воздушной гавани злоумышленники занимались попрошайничеством, вводя посетителей в заблуждение относительно своего критического финансового положения. Перед судом предстанут руководители подразделения преступного сообщества Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов, а также их сообщницы — безработные Наталья Солдатенко, Азалия Хамидуллина и Римма Полуданова.