Вблизи омского инженерного лицея произошло страшное

По данным правоохранительных органов региона, в жилом секторе на проспекте Космическом около 17:00 часов среды, 6 мая 2026 года, случилось ДТП с летальным исходом. Согласно приведенной информации, речь идет о гибели пешехода под колесами автомобиля.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хонда”, мужчина 1982 г. р., выезжая со двора дома № 14ж/1, расположенного на Космическом проспекте, на улицу Манякина, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу транспортному средству», — раскрываются некоторые обстоятельства случившегося в официальной публикации правоохранительных органов.
Уточняется, что травмы, полученные неизвестным, оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте. Отметим, неподалеку от указанного адреса, отмеченного страшным трагическим инцидентом, расположен инженерный лицей БПОУ «Омавиат».
Напомним, ранее сообщалось о гибели на участке трассы Омск — Тара в границах Тарского района области водителя легкового автомобиля, съехавшего с дороги в кювет.