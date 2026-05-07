СК России заинтересовался отравлением детей газом в Омской области

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в образовательном учреждении города Тары Омской области, поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования. Речь идёт об отравлении школьников Тарской СОШ № 3 природным газом.
Как сообщили в СК по Омской области, причиной недомогания детей могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа. Рядом с образовательным учреждением вели работы по опрессовке участка газопровода.
В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности подрядной организации, проводившей работы на газопроводе.
Как сообщили omsk.aif.ru в минздраве Омской области, в больницу были доставлены 15 человек, среди них один взрослый. 8 человек отпустили домой, 7 остались под наблюдением врачей больницы. Рекомендации коллегам дал врач‑токсиколог Областной клинической больницы из Омска.