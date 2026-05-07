ВСУ пытаются атаковать Сочи и Сириус, ПВО отражает воздушную атаку

Ранее удару беспилотников Вооружённых сил Украины подвергся Брянск. В результате атаки пострадали 13 человек, включая одного ребёнка. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Также в результате удара повреждения получили два многоквартирных жилых дома, более 20 квартир и 40 машин. Осмотр территорий будет продолжен в светлое время суток. Оперативные и экстренные службы работают на месте.