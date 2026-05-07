Хабаровчанин осуждён за осквернение мемориала Великой Отечественной войны

Житель Этыркэна осквернил памятник, будучи пьяным.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Верхнебуреинском районе за осквернение памятника участникам Великой Отечественной войны осужден житель поселка Этыркэн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В октябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, осквернил мемориал в посёлке Этыркэн, установленный в память о погибших при защите Отечества. Вину он полностью признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке, без судебного разбирательства.

— Суд квалифицировал действия подсудимого как осквернение памятника, посвящённого защитникам Отечества (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее в Хабаровском крае задержали подозреваемого в вандализме на могиле участника СВО.