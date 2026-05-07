В «Авиалесоохране» назвали имена погибших под Омском летчиков

В ФБУ «Авиалесоохрана» назвали имена летчиков, погибших под Омском вчера, 6 мая. Напомним, в Азовском районе Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Жертвами происшествия стали два члена экипажа, выполнявшие авиационные работы.
По информации, опубликованной на официальном портале ФБУ «Авиалесоохрана», в результате авиакатастрофы, произошедшей 6 мая, погибли командир воздушного судна Михаил Вылегжанин и авиационный наблюдатель Алексей Астафьев. Сотрудники ведомства выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших коллег.
Трагический инцидент случился неподалеку от посадочной площадки «Калачево». Легкий двухместный самолет упал во время выполнения плановых работ по авиационной охране лесов. Обломки летательного аппарата были обнаружены поисковой группой на удалении примерно четырех километров от точки взлета.
По факту авиапроисшествия правоохранительными органами уже возбуждено уголовное дело. Выяснением причин катастрофы займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) совместно с представителями Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации.
На текущий момент следствие рассматривает в качестве наиболее вероятной причины отказа техники. По предварительным данным, во время полета у самолета самопроизвольно открылся капот моторного отсека, что привело к потере управления и резкому падению. Окончательные выводы будут сделаны после изучения обломков и расшифровки данных приборов. В Росавиации уже признали крушение катастрофой.