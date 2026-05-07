Полиция задержала парня за стрельбу в Оклахоме с погибшим и 22 ранеными

Полиция американского штата Оклахома сообщила о задержании 18-летнего юноши, открывшего стрельбу на вечеринке. В результате инцидента один человек скончался, ещё 22 получили ранения.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению властей, происшествие случилось в воскресенье вечером в городе Эдмонд во время массового мероприятия. Огнестрельные ранения получили 23 человека, шестеро из которых оказались несовершеннолетними. Одна из пострадавших — 18-летняя Авианна Смит-Грей — впоследствии скончалась.

Начальник полиции Эдмонда Джей Ди Янгер на пресс-конференции сообщил, что детективы арестовали Джейлена Дэвиса, ровесника погибшей. Первоначально ему предъявили обвинение в нападении с использованием смертоносного оружия, однако после смерти девушки его переквалифицируют на тяжкое убийство. Янгер добавил, что Дэвис сдался полиции в среду утром, когда ему предъявили ордер на арест.

По данным следствия, поводом для бойни стал спор между двумя женщинами на вечеринке. Конфликт быстро перерос в столкновение между враждующими бандами. Стрельбу вели сразу несколько человек — на месте происшествия было обнаружено более 80 гильз. Правоохранители не исключают, что у преступника есть как минимум ещё один соучастник.

Ранее Life.ru писал, что на северо-западе Бразилии, в штате Акри, произошло вооружённое нападение на учебное заведение. В результате стрельбы погибли два сотрудника школы, ещё несколько учащихся и преподавателей получили ранения. Полиция оперативно задержала подозреваемого — им оказался 13-летний учащийся школы.

