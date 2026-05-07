Во Владивостоке раскрыли убийство девушки, совершенное 26 лет назад

Полицейские и сотрудники СК завершили расследование убийства 19-летней девушки из Благовещенска, произошедшее в 2000 году во Владивостоке. Под стражу взяты двое мужчин, которые лишили жизни потерпевшую из корыстных побуждений, стремясь получить деньги на приобретение автомобиля, сообщает пресс-служба краевого СУ СК России.
Как сообщает следствие, в период с марта по апрель 2000 года фигуранты, страдающие наркозависимостью, обманным путем завладели денежными средствами своей знакомой, приехавшей из Благовещенска во Владивосток с намерением приобрести автомобиль. Доверяя подозреваемым, потерпевшая согласилась на их предложение о покупке автомобиля по выгодной цене.
Девушка передала злоумышленникам деньги и некоторое время каталась с ними по городу на автомобиле, который фактически принадлежал другому лицу.
Остановившись в одном из районов города, злоумышленники нанесли девушке удар лопатой по голове, а затем накинули на ее шею веревку, лишив возможности дышать. После констатации смерти жертвы, обвиняемые скрыли тело.
На протяжении длительного времени правоохранительным органам не удавалось собрать достаточные доказательства, подтверждающие вину задержанных. Ранее они уже фигурировали в материалах дела, однако предоставляли ложные сведения.
С течением времени следователи вновь обратились к материалам дела и получили важные показания от нового свидетеля, что позволило им получить дополнительные улики. Под давлением неопровержимых доказательств подозреваемые признали свою вину и дали подробные показания, которые были проверены на месте происшествия. Суд принял решение о заключении фигурантов под стражу.
