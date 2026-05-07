Теплицы загорелись под Новосибирском

Под Новосибирском минувшей ночью произошло крупное ЧП. Рядом с поселком Новоозерный загорелись теплицы. Об этом рассказали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— На место происшествия прибыли пожарные автомобили, сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, — поделились очевидцы.
Других подробностей ЧП не сообщается. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе возбудили 185 дел за нарушения пожарной безопасности.
